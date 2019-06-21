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О заседании межведомственной противоэпизоотической комиссии в Кемеровской области

В июне текущего года прошло заседание межведомственной противоэпизоотической комиссии по координации действия служб по предупреждению возникновения и ликвидации инфекционных заболеваний животных и птиц на территории Кемеровской области. На заседании комиссии присутствовали представители организаций и ведомств Кемеровской области: департамента сельского хозяйства перерабатывающей промышленности, департамента по охране объектов животного мира, таможни, государственного казенного учреждения “Агентство по защите населения и территории Кемеровской области”, управления ветеринарии, департамента охраны здоровья населения, Территориального Управления Россельхознадзора, Управления Роспотребнадзора, департамента административных органов Администрации, департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка, службы ГУФСИН России, Повесткой собрания была рассмотрена складывающая эпизоотическая ситуация в Российской Федерации и на территории Кемеровской области по гриппу птиц, по африканской чуме свиней, по бруцеллезу мелкого рогатого скота, по инфекционной анемии лошадей и принимаемым мерам по недопущению распространения и ликвидации этих заболеваний на подведомственной территории, а так же оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде в ФГИС “Меркурий”. Представителями управления ветеринарии Кемеровской области на обсуждение были предоставлены планы противоэпизоотических и профилактических действий по недопущению распространения и ликвидации вышеуказанных заболеваний на территории Кемеровской области. Так же принято решение о доведении информации о необходимости гашения ВСД на поступившую продукцию в учреждениях сферы потребительского рынка, пищеблоках при медицинских учреждениях, бюджетных учреждениях социальной сферы и других подведомственных и курируемых учреждениях, с предварительной регистрацией уполномоченных лиц этих организаций.

Общество
kuzbassnews.ru
21/06/2019
Общество
Новости Кузбасса

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