О золотистой картофельной нематоде

В 2021 году при проведении должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакассия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу, карантинных фитосанитарных обследований территорий приусадебных участков граждан Кемеровской области, выявлены очаги карантинного заболевания золотистая картофельная нематода.

Это червь, видимый только в микроскоп, который паразитирует на корнях картофеля и томатов, вызывая наиболее вредоносное заболевание этих культур - глободероз.

Зараженные кусты растут медленно, нижние листья желтеют и усыхают. На участке образуются проплешины низких чахлых растений, клубней под ними мало, они мелкие или даже совсем отсутствуют. Бессменное выращивание картофеля на одном и том же месте приводит к ежегодному накоплению численности паразита в почве, урожай резко падает.

Для человека она не представляет опасности, но в то же время может погубить до 90% урожая картофеля, а также оказать отрицательное воздействие на другие культуры.

Цисты нематоды очень мелкие, поэтому распространяются с зараженных участков не только с клубнями, рассадой, саженцами, огородным инвентарем и сельхозмашинами, но и комьями земли, приставшими к обуви на ногах человека и лапам животных, паводковыми водами и даже ветром. Они очень жизнеспособны, в почве сохраняют жизнеспособность 10 лет и более. Нематода не боится засухи, затопления и морозов.

Снизить вредоносность паразита возможно лишь при строгом соблюдении правил карантина, одно из которых – качественный посадочный материал.

При выявлении очага золотистой картофельной нематоды на территории устанавливается карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим, который запрещает использование на семенные цели картофеля и посадочного материала, выращенного на зараженных участках.

Картофель и корнеплоды, выращенные на зараженном участке, разрешается использовать только на продовольственные цели в пределах места производства. Зараженный картофель и корнеплоды должны храниться отдельно, картофелехранилища, подвалы и другие помещения, в которых хранился зараженный картофель, подвергаются очистке и обеззараживанию.

Очень важно вовремя обнаружить картофельную нематоду и не допустить ее дальнейшего распространения!

При подозрении заражения участка золотистой картофельной нематодой необходимо обращаться в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу

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