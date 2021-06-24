О золотистой картофельной нематоде

В 2021 году при проведении должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакассия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу, карантинных фитосанитарных обследований территорий приусадебных участков граждан Кемеровской области, выявлены очаги карантинного заболевания золотистая картофельная нематода.
Это червь, видимый только в микроскоп, который паразитирует на корнях картофеля и томатов, вызывая наиболее вредоносное заболевание этих культур - глободероз.
Зараженные кусты растут медленно, нижние листья желтеют и усыхают. На участке образуются проплешины низких чахлых растений, клубней под ними мало, они мелкие или даже совсем отсутствуют. Бессменное выращивание картофеля на одном и том же месте приводит к ежегодному накоплению численности паразита в почве, урожай резко падает.
Для человека она не представляет опасности, но в то же время может погубить до 90% урожая картофеля, а также оказать отрицательное воздействие на другие культуры.
Цисты нематоды очень мелкие, поэтому распространяются с зараженных участков не только с клубнями, рассадой, саженцами, огородным инвентарем и сельхозмашинами, но и комьями земли, приставшими к обуви на ногах человека и лапам животных, паводковыми водами и даже ветром. Они очень жизнеспособны, в почве сохраняют жизнеспособность 10 лет и более. Нематода не боится засухи, затопления и морозов.
Снизить вредоносность паразита возможно лишь при строгом соблюдении правил карантина, одно из которых – качественный посадочный материал.
При выявлении очага золотистой картофельной нематоды на территории устанавливается карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим, который запрещает использование на семенные цели картофеля и посадочного материала, выращенного на зараженных участках.
Картофель и корнеплоды, выращенные на зараженном участке, разрешается использовать только на продовольственные цели в пределах места производства. Зараженный картофель и корнеплоды должны храниться отдельно, картофелехранилища, подвалы и другие помещения, в которых хранился зараженный картофель, подвергаются очистке и обеззараживанию.
Очень важно вовремя обнаружить картофельную нематоду и не допустить ее дальнейшего распространения!
При подозрении заражения участка золотистой картофельной нематодой необходимо обращаться в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу
Республика Хакасия
г.Абакан, улица Кирова 100
тел. (3902)22-46-76, (3902)22-55-73 fitorh@yandex.ru
Республика Тыва
г.Кызыл, улица Московская 2А
тел. (3942)22-67-79, (3942) 26-65-79 karantin_tuvrshn@mail.ru
Кемеровская область-Кузбасс
Г.Кемерово, ул.Муромцева 2Б
Тел. (3842) 36-15-89, (3842)36-15-80 karantin.kemerovo@rsn42.ru
Главные новости
Популярное за месяц
|
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В ледовом дворце «Кузбасс» с 23 июня началась массовая вакцинация сотрудников. Об этом сообщили в...
|
Согласно протоколу собрания, осенью 2020 года собственники квартир в одностороннем порядке...
|
Один из магазинов крупной торговой сети в Кемерове был закрыт за многочисленные серьезные нарушения...
|
Здание «Школы-интерната № 2» в Инском планирует приватизировать администрация Кузбасса Об этом...