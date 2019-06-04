Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Об экспорте лесопродукции с территории Кемеровской области

За 1 квартал 2019 года поступило 605 заявок на получение фитосанитарных сертификатов.

В процессе рассмотрения заявок Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области было досмотрено и сертифицировано для отправки на экспорт более 23205 кубометров пиломатериалов, 9,6 кубометров крепежных пиломатериалов, более 94819 кубометров лесоматериалов и 586 штук прочего древесного упаковочного материала.
На текущую дату все заявки рассмотрены. Фитосанитарные сертификаты, подтверждающие соблюдение требований стран-импортеров и фитосанитарную карантинную безопасность продукции, выданы на экспортные партии лесопродукции, которые направлены в Киргизию,Казахстан, Латвию,Монголию, Узбекистан, Китай, Корею, Пакистан,Таджикистан,Германию и Польшу.

Общество
kuzbassnews.ru
04/06/2019
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Новокузнецкие регбисты завоевали Кубок Сибири и встретились с Бастой
На втором месте новосибирская «Сибирь», «бронза» досталась омскому «Асгарду». Перед началом турнира...
В Новокузнецке открыли портрет Владимира Машкова
Портрет Машкова появился рядом с другим граффити: летом 2018-го на фасаде дома по улице Кирова, 17...
В Кузбасс пришло жаркое и дождливое лето
Уже во вторник днем столбик термометра поднимется до +15+20 градусов, а дальше в Кузбасс придет...
В Кузбассе людей «смешали с угольной пылью»
Сводка, появившаяся на следующий день, свидетельствовала о том, что от стихии у Новокузнецке...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus