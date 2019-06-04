Об экспорте лесопродукции с территории Кемеровской области

Новокузнецкие регбисты завоевали Кубок Сибири и встретились с Бастой На втором месте новосибирская «Сибирь», «бронза» досталась омскому «Асгарду». Перед началом турнира...

В Новокузнецке открыли портрет Владимира Машкова Портрет Машкова появился рядом с другим граффити: летом 2018-го на фасаде дома по улице Кирова, 17...

В Кузбасс пришло жаркое и дождливое лето Уже во вторник днем столбик термометра поднимется до +15+20 градусов, а дальше в Кузбасс придет...