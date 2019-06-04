Об экспорте лесопродукции с территории Кемеровской области

За 1 квартал 2019 года поступило 605 заявок на получение фитосанитарных сертификатов.
В процессе рассмотрения заявок Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области было досмотрено и сертифицировано для отправки на экспорт более 23205 кубометров пиломатериалов, 9,6 кубометров крепежных пиломатериалов, более 94819 кубометров лесоматериалов и 586 штук прочего древесного упаковочного материала.
На текущую дату все заявки рассмотрены. Фитосанитарные сертификаты, подтверждающие соблюдение требований стран-импортеров и фитосанитарную карантинную безопасность продукции, выданы на экспортные партии лесопродукции, которые направлены в Киргизию,Казахстан, Латвию,Монголию, Узбекистан, Китай, Корею, Пакистан,Таджикистан,Германию и Польшу.
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