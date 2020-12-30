Об экспорте отрубей пшеничных в Монголию

В декабре текущего года из Кузбасса ООО «Новокузнецкий мелькомбинат» поставил 469 тонн гранулированных и 100,2 тонн пушистых пшеничных отрубей на предприятия Монголии.
Основным потребителем пшеничных отрубей является комбикормовая промышленность. В кормах отруби применяются как в чистом виде, так и в качестве сырья для производства комбикормов.
За указанный период сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу досмотрено девять экспортных партий поднадзорной продукции и оформлено соответствующее количество экспортных ветеринарных сертификатов.
Предъявленная к досмотру продукция исследована в ГБУ «Новокузнецкая районная ветеринарная лаборатория» на содержание энтеропатогенных типов кишечной палочки, сальмонелл, пестицидов и микотоксинов. Транспортные средства очищены и продезинфицированы принятыми в Российской Федерации методами и средствами.
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