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Об экспорте продукции животного происхождения за 2 квартал 2020 года.

За 2 квартал в 2020 года специалистами отдела госветнадзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области оформлено ветеринарных сопроводительных документов на 29 партий продукции общим весом 306,44 тонны и 270 тыс.шт., продукция вывозилась с предприятий Кемеровской области в Монголию и Китай (мороженое в ассортименте и яйцо куриное пищевое).

Перед отгрузкой продукции сотрудники Россельхознадзор идентифицируют продукцию, согласно маркировке на транспортной таре и индивидуальной упаковке с заявленной в документах, проверяют ветеринарно-санитарное состояние, температурный режим внутри транспортных средств, предназначенных для перевозки продукции животного происхождения, а также температуру самого груза в соответствии с ветеринарно-санитарными нормами. Вывоз с территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований ветеринарного законодательства РФ и выдачей ветеринарных сертификатов установленного образца.

Субъектам предпринимательства, желающим экспортировать животноводческую продукцию и сырье в третьи страны и страны Таможенного Союза дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз,Вывоз,Транзит» и по телефону: 8 3842 36 15 86.

 

Общество
kuzbassnews.ru
03/07/2020
Общество
Новости Кузбасса

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