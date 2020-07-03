Новости Кузбасса

За 2 квартал в 2020 года специалистами отдела госветнадзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области оформлено ветеринарных сопроводительных документов на 29 партий продукции общим весом 306,44 тонны и 270 тыс.шт., продукция вывозилась с предприятий Кемеровской области в Монголию и Китай (мороженое в ассортименте и яйцо куриное пищевое).
Перед отгрузкой продукции сотрудники Россельхознадзор идентифицируют продукцию, согласно маркировке на транспортной таре и индивидуальной упаковке с заявленной в документах, проверяют ветеринарно-санитарное состояние, температурный режим внутри транспортных средств, предназначенных для перевозки продукции животного происхождения, а также температуру самого груза в соответствии с ветеринарно-санитарными нормами. Вывоз с территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований ветеринарного законодательства РФ и выдачей ветеринарных сертификатов установленного образца.
Субъектам предпринимательства, желающим экспортировать животноводческую продукцию и сырье в третьи страны и страны Таможенного Союза дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз,Вывоз,Транзит» и по телефону: 8 3842 36 15 86.
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