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Об экспорте продукции животного происхождения за 9 месяцев 2019 года.

 

За 9 месяцев 2019года года специалистами отдела госветнадзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области оформлено ветеринарных сопроводительных документов на 165 партий продукции общим весом 709,27 тонн и 302200 штук, продукция вывозилась с предприятий Кемеровской области в Монголию, Китай, Гонконг (мороженое в ассортименте, яйцо куриное пищевое, готовая рыбная продукция и не пищевое сырье животного происхождения).

Перед отгрузкой продукции сотрудники Россельхознадзор идентифицируют продукцию, согласно маркировке на транспортной таре и индивидуальной упаковке с заявленной в документах, проверяют ветеринарно-санитарное состояние, температурный режим внутри транспортных средств, предназначенных для перевозки продукции животного происхождения, а также температуру самого груза в соответствии с ветеринарно-санитарными нормами. Вывоз с территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований ветеринарного законодательства РФ и выдачей ветеринарных сертификатов установленного образца.

Субъектам предпринимательства, желающим экспортировать животноводческую продукцию и сырье в третьи страны и страны Таможенного Союза дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз,Вывоз,Транзит» и по телефону: 8 3842 36 15 86.

 

Общество
kuzbassnews.ru
09/10/2019
Общество
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Новости Кузбасса

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