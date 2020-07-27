Об экспорте суточных цыплят в Республику Казахстан

По итогам текущего месяца сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу было досмотрено три партии суточных цыплят (Германия) в количестве 144280 голов, экспортируемых из Кемеровской области в Республику Казахстан.

Вывоз суточных цыплят с территории Кемеровской области осуществляется с соблюдением требований ветеринарного законодательства Российской Федерации и выдачей ветеринарных сертификатов, установленного образца.