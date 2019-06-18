Новости Кузбасса

В период с 01 января по 15 июня 2019 года специалистами отдела госветнадзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области досмотрено 9 партий кормов и кормовых добавок для продуктивных животных из Германии общим весом 124,82 тонн.

Перед ввозом продукции сотрудники Россельхознадзора идентифицируют продукцию, согласно маркировке на транспортной таре и индивидуальной упаковке с заявленной в документах, проверяют ветеринарно-санитарное состояние, температурный режим внутри транспортных средств, предназначенных для перевозки кормов и кормовых добавок. Ввоз на территорию Кемеровской области осуществляется с соблюдением требований ветеринарного законодательства РФ и выдачей ветеринарных сертификатов установленного образца.

Субъектам предпринимательства, желающим ввозить животноводческую продукцию и сырье из третьи страны и стран Таможенного Союза могут получить дополнительную информацию на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз,Вывоз,Транзит» и по телефону: 8 3842 36 15 86.