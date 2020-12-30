Об импорте кормовых добавок из Германии

В декабре 2020 г сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу досмотрена партия кормовой добавки для крупного рогатого скота «Мультисан Нектар» производства «Sano – ModerneTierernährungGmbH» Германия в количестве 6 тонн. Данная кормовая добавка выкармливается молочным коровам во время сухостоя и лактации, молодняку, а также способствует синхронному усвоению белков и углеводов из корма в рубце животных.

До территории Кузбасса груз следовал автотранспортом из Германии через международный автомобильный пункт пропуска «Козловичи» Республика Беларусь с разрешения Министерства сельского хозяйства РФ и с соблюдением требований ветеринарного законодательства РФ. По прибытию груза в ООО ТК «Медеус» г. Кемерово на партию кормовой добавки на основании импортного ветеринарного сертификата в подсистеме «Меркурий.СВХ» оформлен ветеринарный сертификат установленного образца.