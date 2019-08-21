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Об импорте в Кемеровскую область кормов и кормовых добавок из Германии.

 

За первое полугодие 2019 года специалистами отдела госветнадзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области досмотрено и оформлено 12 партий кормов и кормовых добавок для продуктивных животных, общий вес ввезенной продукции составил 189 тонн. Продукция поступает из Германии на предприятие расположенное в городе Кемерово. Перед таможенным оформлением кормовых добавок сотрудники Россельхознадзора идентифицируют продукцию, согласно маркировке на транспортной таре и индивидуальной упаковке с заявленной в документах, проверяют ветеринарно-санитарное состояние, предназначенных для перевозки кормов и кормовых добавок. Ввоз на территорию Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований ветеринарного законодательства РФ и выдачей ветеринарных сертификатов установленного образца.

Субъектам предпринимательства, желающим ввозить и вывозить животноводческую продукцию и сырье из третьи страны, стран ЕС и Таможенного Союза дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз,Вывоз,Транзит» и по телефону: 8 3842 36 15 86.

 

Общество
kuzbassnews.ru
21/08/2019
Общество
Новости Кузбасса

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