Новости Кузбасса

За первое полугодие 2019 года специалистами отдела госветнадзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области досмотрено и оформлено 12 партий кормов и кормовых добавок для продуктивных животных, общий вес ввезенной продукции составил 189 тонн. Продукция поступает из Германии на предприятие расположенное в городе Кемерово. Перед таможенным оформлением кормовых добавок сотрудники Россельхознадзора идентифицируют продукцию, согласно маркировке на транспортной таре и индивидуальной упаковке с заявленной в документах, проверяют ветеринарно-санитарное состояние, предназначенных для перевозки кормов и кормовых добавок. Ввоз на территорию Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований ветеринарного законодательства РФ и выдачей ветеринарных сертификатов установленного образца.

Субъектам предпринимательства, желающим ввозить и вывозить животноводческую продукцию и сырье из третьи страны, стран ЕС и Таможенного Союза дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз,Вывоз,Транзит» и по телефону: 8 3842 36 15 86.