Новости Кузбасса

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу информирует собственников земель и лиц, использующих земли сельскохозяйственного назначения, о необходимости соблюдения требований действующего законодательства и об изменениях в законодательстве Российской Федерации.

В соответствии со статьей 77 Земельного кодекса Российской Федерации землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, мелиоративными защитными лесными насаждениями, водными объектами (в том числе прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми для целей осуществления прудовой аквакультуры), а также зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Согласно положений статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерациисобственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны:

- использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

- осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;

- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;

- не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы;

- выполнять иные требования, предусмотренные настоящим Кодексом, федеральными законами.

18 сентября 2020 года Правительством Российской Федерации принято Постановление №1482 "О признаках неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации".

В данном постановлении актуализированы признаки неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или их использования с нарушением законодательства РФ.

В сравнении с предыдущими постановлением Правительства РФ от 23 апреля 2012 № 369 «О признаках неиспользования земельных участков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Российской Федерации», признанным утратившим силу, новые признаки, устанавливающие неиспользование участка или использование с нарушением закона, содержат более четкие и жесткие определения, в частности, земли будут считаться неиспользуемыми при наличии на 50 и более процентах площади земельного участка зарастания сорными растениями (в приложении к документу приведен перечень сорных растений), и (или) древесно-кустарниковой растительностью (за исключением поле- и лесозащитных насаждений, плодовых и ягодных насаждений). Для особо ценных и продуктивных угодий этот показатель снижен до 20%.

Ранее, участок считался неиспользуемым, если на пашне не производятся работы по возделыванию сельскохозяйственных культур, на сенокосах не производится сенокошение и т.п. Сейчас - если сельскохозяйственная деятельность ведется менее чем на четверти участка.

К числу признаков использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с нарушением законодательства Российской Федерации относятся: наличие на нем постройки, имеющей признаки самовольной; захламление на 20 и более процентов их площади предметами, не связанными с ведением сельского хозяйства; загрязнение земельного участка химическими веществами, в том числе радиоактивными, отходами производства, отнесенными в соответствии с законодательством Российской Федерации к I и II классу опасности, наличие на земельном участке, на котором осуществлена высадка сельскохозяйственных культур, сильной засоренности сорными растениями по перечню, предусмотренному приложением к настоящему документу.

Предусматривается, что признаки неиспользования земли по целевому назначению или использования с нарушением законодательства РФ не будут учитываться, если они выявлены на площади земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, защитные лесные насаждения, водоемы и водотоки; включены в границы особо охраняемых территорий и зон с особыми условиями использования территорий, использование которых для целей ведения сельского хозяйства ограничено в соответствии с правовым режимом таких территорий и зон; подвержены деградации, вызванной чрезвычайной ситуацией или чрезвычайным явлением; находятся под парами, то есть свободные от возделываемых сельскохозяйственных культур для повышения плодородия и накопления влаги в почве на срок не более 2 лет; непригодны для сельскохозяйственного производства или иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности, если их наличие не связано с действиями (бездействием) правообладателя земельного участка; или в отношении которых проводятся работы по рекультивации или консервации земель в установленном порядке.