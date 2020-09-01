Об итогах деятельности Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбасса за август 2020 год
В августе 2020 года специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбасс выявлено 1935 нарушений при работе в федеральной государственной информационной системе «Меркурий» (ФГИС «Меркурий»).
Основными нарушениями являлись: не гашение входящих эВСД.
По фактам выявленных нарушений специалистами Управления Россельхознадзора в адрес хозяйствующих субъектов направлено 14 предупредительных писем о необходимости своевременного погашения ВСД.
Данная работа проводится с целью выявления нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации, а также предотвращения возможности фальсификации продукции и обмана потребителя.
Россельхознадзор предупреждает хозяйствующих субъектов, уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов о том, что за нарушения при работе с эВСД в ФГИС «Меркурий» предусмотрено административное наказание в виде штрафа, приостановление регистрации в ФГИС «Меркурий» или блокировка уполномоченных лиц.
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