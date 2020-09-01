Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Об итогах деятельности Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбасса за август 2020 год

В августе 2020 года специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбасс выявлено 1935 нарушений при работе в федеральной государственной информационной системе «Меркурий» (ФГИС «Меркурий»).

Основными нарушениями являлись: не гашение входящих эВСД.

По фактам выявленных нарушений специалистами Управления Россельхознадзора в адрес хозяйствующих субъектов направлено 14 предупредительных писем о необходимости своевременного погашения ВСД.

Данная работа проводится с целью выявления нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации, а также предотвращения возможности фальсификации продукции и обмана потребителя.

Россельхознадзор предупреждает хозяйствующих субъектов, уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов о том, что за нарушения при работе с эВСД в ФГИС «Меркурий» предусмотрено административное наказание в виде штрафа,  приостановление регистрации в ФГИС «Меркурий» или блокировка  уполномоченных лиц.

Общество
kuzbassnews.ru
01/09/2020
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Суд закрыл кемеровскую пекарню из-за обнаружения кишечной палочки
Специалисты обнаружили на инвентаре одного из кемеровских предприятий общепита бактерии группы...
Пенсионер убил соседа и ранил его несовершеннолетнего сына в Кузбассе
В убийстве 38-летнего местного жителя, которого обнаружили мертвым возле частного дома,...
Динозавры устроили шествие в городе Кемерово
Группа людей в костюмах динозавров гуляла по центру Кемерова на глазах удивлённых прохожих и...
В Кемерово из-за тумана не смогли приземлиться все самолеты
Кроме московских рейсов, не приземлился в Кемерово и самолёт из Симферополя. Его отправили в...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus