Новости Кузбасса

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Об итогах и перспективах электронной ветеринарной сертификации в Кемеровской области.

На территории Кемеровской области на сегодняшний день в электронной ветеринарной сертификации задействовано более 5535 тыс. хозяйствующих субъектов, 44412 тыс. площадок из них статус реальных подтвержденных имеют 43219 – 97,3%.

С начала 2019 года на подконтрольные госветнадзору товары оформлено более 13 701 118 электронных ветеринарных сопроводительных документов, что составляет 87,7 % от общего количества эВСД, оформленных за весь 2018 год (15 616 115).

В различных регионах динамика оформления электронных ВСД существенно различается. Кемеровская область вошла в группу лидеров из 30 субъектов Федерации, где было оформлено более 2 729927 эВСД только в августе. Кемеровская область имеет значительные перспективы увеличения количества оформления эВСД за счет наличия крупных мясных и молочных переработчиков.

С введением изменений в перечень готовой молочной продукции, с 1 ноября 2019 года вся молочная продукция будет сопровождаться электронными ветеринарными сопроводительными документами, без исключения. По итогам работы в системе «Меркурий», в группу лидеров 27 субъектов Российской Федерации вошли предприятия Кемеровской области, которые только в августе 2019 года оформили более 734830 эВСД на готовую молочную продукцию.

Так, что, ситуация, сложившаяся с внедрением электронной ветеринарной сертификации в Кузбассе не плохая, работа в данном направлении необходимо продолжать и в дальнейшем.

Общество
kuzbassnews.ru
30/09/2019
Общество
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