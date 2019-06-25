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Об обследовании предприятия в целях направления продукции на экспорт.

В мае-июне текущего года сотрудниками отдела ветеринарного надзора на государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области совместно со специалистом управления ветеринарии Кемеровской области проведено обследование 2-х мясоперерабатывающих предприятий г.Кемерово: АО «Кемеровский мясокомбинат» и ИП Волков А.П. на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям по экспорту мяса и мясопродукции в следующие страны: Китай, Тайланд, Украина и страны Таможенного союза.Обследование проводилось согласно заявлению, в целях определения соблюдения ветеринарно-санитарных требований стран-импортеров.По результатам обследования комиссия приняла решение, что предприятия имеют необходимые ветеринарно-санитарные условия для экспорта продукции.

Согласно решению Россельхознадзора АО «Кемеровский мясокомбинат» включен в реестр Таможенного союза.

Общество
kuzbassnews.ru
25/06/2019
Общество
Новости Кузбасса

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