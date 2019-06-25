Новости Кузбасса

Власти Кузбасса установили в доме отшельницы Агафьи Лыковой новые окна Власти Кузбасса установили в субботу в доме отшельницы Агафьи Лыковой новые окна, а также передали...

Водителям перекрыли въезд во двор в Кемерове Автомобилисты стали чаще ездить через дворы. Особенно не повезло двору дома № 15 на Московском...

Прокуратура нашла паразитов в водопроводной воде в Киселевске Стали известны результаты проверок водопроводной воды в Киселевске. Ранее жители утверждали, что в...