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Об объявлении неблагополучия и установлении ограничений.

В текущем году в одном из личных подсобных хозяйств на территории Елыкаевского сельского поселения установлены ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота.

Название болезни “лейкоз” происходит от греческого слова Leukosis - белокровие, лейкемия.

Лейкоз крупного рогатого скота широко распространен в Российской Федерации.Болезнь наносит значительный экономический ущерб сельскохозяйственным предприятиям в связи со снижением продуктивности зараженных животных, их выбраковкой, ограничением срока хозяйственного использования, а также с затратами на проведение противолейкозных мероприятий, пастеризацию молока (непастеризованное молоко от зараженных животных запрещено использовать в питании людей). Скот, зараженный вирусом лейкоза крупного рогатого скота, не может считаться здоровым, а получаемая от него продукция - качественной.

В связи с чем, Управление Россельхознядзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области настоятельно не рекомендует приобретать молоко в местах несанкционированной торговли, так как, зачастую, продукция может не соответствовать требованиям ветеринарного законодательства Российской Федерации и технических регламентов Таможенного союза, а значит быть не безопасной для употребления.

Общество
kuzbassnews.ru
08/07/2019
Общество
Новости Кузбасса

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