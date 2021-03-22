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Об очередном совместном мероприятии направленным на выявление санкционной продукции

В начале марта 2021 года сотрудниками Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области совместно с Федеральной таможенной службой г. Кемерово проведено очередное контрольно-надзорное мероприятие направленное на пресечение незаконного ввоза и оборота сырья и продукции животного происхождения, внесенной в «санкционный список» согласно постановления Правительства РФ от 06 августа 2014 № 560. Проверка проведена в г. Кемерово в отношении индивидуального предпринимателя осуществляющего реализацию продукции животного происхождения (мясо, колбасные изделия, рыба, молочная и сырная продукция).

В результате мероприятия выявлено и изъято 1,476 килограмма сыра (Дор Блю) производства Германии - запрещенного к ввозу на территорию Российской Федерации.
Предпринимателю даны разъяснения требований законодательства РФ в отношении продукции запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации.
03.03.2021 Управлением принято решение об уничтожении данной продукции, сыр уничтожен методом сжигания в муфельной печи принадлежащей ООО «Центр Экологии».
Управление Россельхознадзора в очередной раз напоминает субъектам
предпринимательства, что ввоз и оборот продукции внесенной в «санкционный» список на территории Российской Федерации, запрещен.

Общество
kuzbassnews.ru
22/03/2021
Общество
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