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Об оформлении фитосанитарных сертификатов

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу напоминает участникам внешнеэкономической деятельности порядок организации работ по выдаче фитосанитарных сертификатов на подкарантинную продукцию. Выдача фитосанитарного сертификата или извещение об отказе в выдаче осуществляется в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Фитосанитарный сертификат на партию подкарантинной продукциивыдается на основании заявления участника внешнеэкономической деятельности, заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукциии соответствия фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

Заявление и документы на получение государственной услуги подаются в территориальное управление Россельхознадзора на бумажном носителе лично или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, а также могут быть представлены заявителем в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Фитосанитарный сертификат выдается бесплатно. Действителен фитосанитарный сертификат не более 14 дней при экспорте продукции в государства, которые являются членами Европейского союза и не более 15 дней при экспорте в другие страны.

Фитосанитарный сертификат необходимо оформлять на следующую продукцию:

-свежие фрукты, овощи, ягоды, орехи;

-древесину и изделия из нее (например, пиломатериалы);

-зерновую продукцию, муку;

-рассаду растений и сами растения, цветы.

Не требуется получать фитосанитарный сертификат на растительное масло, на соления, консервы из растительной продукции, на свежезамороженные овощи, ягоды, фрукты.

 

Общество
kuzbassnews.ru
05/10/2020
Общество
Новости Кузбасса

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