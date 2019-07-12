Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Об оформлении с 01 июля 2019 года ветеринарных сопроводительных документов на готовую молочную продукцию

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области информирует согласно приказам Министерства сельского хозяйства №193, №194 и №195, утверждённым 15.04.2019, с 1 июля 2019 года оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую продукцию станет обязательным для: -сгущённого молока и сливок; -сливочного масла; -сыров; -другой готовой молочной продукции. Временное исключение коснется: -питьевого молока (пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное, ультравысокотемпературно – обработанное молоко, изготовленное промышленным способом и упакованное в потребительскую упаковку); -изготовленной промышленным способом и упакованной в потребительскую упаковку кисломолочной продукции, выработанной из молока, прошедшей термообработку; -мороженого. На эти товарные позиции ветеринарные сертификаты начнут оформляться с 1 ноября 2019 года. Подконтрольные товары, произведенные и перемещавшиеся без электронных ветеринарных сертификатов (далее – эВСД) до указанной даты, то есть когда требования об их обязательной ЭВС еще не было, могут находиться на объектах, принадлежащих (используемых) хозяйствующим субъектам. В таком случае на них не будет входящих эВСД, и это не является нарушением. После 1 июля 2019 года эти подконтрольные товары могут перемещаться (передаваться) только в случае оформления на них эВСД. Для оформления этих эВСД остаток данных подконтрольных товаров необходимо до 1 июля 2019 года внести в электронный журнал площадки, где они находятся. Рекомендуется пользоваться для этого операцией «Инвентаризация».

 

Общество
kuzbassnews.ru
12/07/2019
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Суд оставил кемеровскую «Лапландию» закрытой
В настоящий момент по итогам заседания суда, состоявшегося 9 июля в Кемерове, торговый центр...
Илья Середюк пообещал кемеровчанам бесперебойную работу транспорта
Илья Середюк встретился с жителями жилого комплекса «Кемерово-Сити», с которыми обсудил насущные...
Синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на выходные
Сотрудники Кемеровского гидрометцентра составили прогноз погоды на грядущие выходные, пообещав...
Синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на выходные
Сотрудники Кемеровского гидрометцентра составили прогноз погоды на грядущие выходные, пообещав...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus