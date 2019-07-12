Об оформлении с 01 июля 2019 года ветеринарных сопроводительных документов на готовую молочную продукцию

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области информирует согласно приказам Министерства сельского хозяйства №193, №194 и №195, утверждённым 15.04.2019, с 1 июля 2019 года оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую продукцию станет обязательным для: -сгущённого молока и сливок; -сливочного масла; -сыров; -другой готовой молочной продукции. Временное исключение коснется: -питьевого молока (пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное, ультравысокотемпературно – обработанное молоко, изготовленное промышленным способом и упакованное в потребительскую упаковку); -изготовленной промышленным способом и упакованной в потребительскую упаковку кисломолочной продукции, выработанной из молока, прошедшей термообработку; -мороженого. На эти товарные позиции ветеринарные сертификаты начнут оформляться с 1 ноября 2019 года. Подконтрольные товары, произведенные и перемещавшиеся без электронных ветеринарных сертификатов (далее – эВСД) до указанной даты, то есть когда требования об их обязательной ЭВС еще не было, могут находиться на объектах, принадлежащих (используемых) хозяйствующим субъектам. В таком случае на них не будет входящих эВСД, и это не является нарушением. После 1 июля 2019 года эти подконтрольные товары могут перемещаться (передаваться) только в случае оформления на них эВСД. Для оформления этих эВСД остаток данных подконтрольных товаров необходимо до 1 июля 2019 года внести в электронный журнал площадки, где они находятся. Рекомендуется пользоваться для этого операцией «Инвентаризация».