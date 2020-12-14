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Об ответственности владельцев за отсутствие вакцинации домашних животных против бешенства

Бешенство – опасная болезнь, как для человека так и для животных. Вирусная инфекционная болезнь характеризуется поражением центральной нервной системы (энцефалитом) и смертельным исходом. Возбудитель бешенства передается при укусе или ослюнении поврежденных наружных слизистых оболочек или кожного покрова (так называемая раневая инфекция). К бешенству восприимчивы все теплокровные животные и птицы. Основные источники и носители вируса бешенства в природе - дикие плотоядные животные (лисица, волк, енот), а также собаки и кошки.
В связи с неэффективностью лечения единственным способом защиты от бешенства в настоящее время является профилактика. Профилактика бешенства заключается в прививании животного соответствующей вакциной.
Между тем, владельцы домашних животных не спешат провести профилактическую иммунизацию против бешенства.

В ноябре 2020г специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу (далее — Управление Россельхознадзора) проведена внеплановая проверка на основании обращения о нарушении содержания собаки бойцовской породы в квартире многоквартирного дома. Государственным инспектором выявлены нарушения ветеринарного законодательства РФ. Владелец, вопреки законодательству не обеспечил прививку от бешенства своей собаке, чем нарушилВетеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство» Поскольку бешенство представляет исключительную опасность, все владельцы обязаны ежегодно прививать своих питомцев от этой болезни, о чем в паспорте животного делается соответствующая отметка.

За выявленное нарушение владелец собаки был привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Специалисты Управления Россельхознадзора настоятельно рекомендуют: ежегодно прививать домашних животных (собак, кошек, хорьков) против бешенства.

Общество
kuzbassnews.ru
14/12/2020
Общество
Новости Кузбасса

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