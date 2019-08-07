Об ответственности за не гашение эВСД

В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии" с 1 июля 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов производится в электронной форме.



Приказом Минсельхоза России от 27 декабря 2016 г. № 589 определен Порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, в котором предусмотрено «гашение эВСД». Статус"погашен" свидетельствует о том что, груз получен и данные ВСД соответствуют действительности. Гашение эВСД на транспортную партию подконтрольного товара, перемещаемого со сменой владельца (перевозчика) или без смены владельца (перевозчика), осуществляется в течение 1 рабочего дня после доставки и приемки подконтрольного товара в месте назначения зарегистрированным пользователем ФГИС «Меркурий» с правом доступа гашения эВСД.

Право доступа на гашение эВСД предоставляется зарегистрированному пользователю, который является уполномоченным лицом организации, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, либо их представителем - получателем (приобретателем) подконтрольного товара, или уполномоченным лицом органа или учреждения, входящего в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации.

Территориальнымуправлением Россельхознадзора постоянно проводится анализ деятельности хозяйствующих субъектов. По итогам работы определено, что к сожалению не все хозяйствующие субъекты серьезно относятся к оформлению и гашению электронных ВСД. Так, с начала 2019 года специалистами Управления выписано 36 предостережений, в основном касающихся несвоевременного гашения электронных ВСД.

Негашение входящих эВСД является нарушением требований ветеринарного законодательства РФ, за что предусмотрено административное наказание в виде наложения штрафа: на физических лиц от 500 до 1000 руб., на должностных лиц от 3000 до 5000 руб., юридических лиц от 10 000 до 20 000 руб.