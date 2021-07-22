Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Об участии специалиста Управления Россельхознадзора в совещание Администрации Чебулинского района Кемеровской области-Кузбассу»

19 июля 2021 года состоялось совещание Администрации Чебулинского района Кемеровской области-Кузбассу по вопросам  использования лесных участков, расположенных на территории Чебулинского лесничества, о соблюдении требований при заготовке и перевозки лесопродукции. В совещании приняли участие представители ГИБДД и МВД, арендаторы лесных участков, специалисты территориального отдела по Чебулинскому лесничеству Департамента Лесного комплекса Кузбасса и др. От территориального Управления Россельхознадзора  принял участие старший государственный инспектор отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля- Калимулина Рамзия Минуловна.

Представитель Управления Россельхознадзора рассказал  участникам совещания об установленных  карантинных фитосанитарных зонах и введененных карантинных фитосанитарных режимах по карантинным объектам — большому черному еловому усачу, малому черному еловому усачу, уссурийскому полиграфу  на  лесных участках, расположенных на территории Чебулинского лесничества Чебулинского  района Кемеровской области-Кузбасса, а также о необходимости соблюдения установленных карантинных  фитосанитарных режимов в карантинных фитосанитарных зонах, о запретах и ограничений на территории карантинных фитосанитарных зон, о порядке вывозе лесопродукции из карантинных фитосанитарных зон.

Калимулина Р.М. разъяснила хозяйствующим субъектам по лесозаготовительной деятельности, что отсутствие обследований подкарантинных объектов на выявление вредных организмов, сокрытие фактов заражения и (или) засорения лесопродукции, нарушение правил складирования отходов древесины и нарушение фитосанитарного режима в карантинной фитосанитарной зоне предполагают административную ответственность согласно ст. 10.1КоАП РФ.

Особое внимание было уделено вопросу  о недопустимости вывоза лесопродукции без карантинного сертификата из карантинных фитосанитарных зон. Вывоз лесопродукции из карантинной фитосанитарной зоны должен осуществляться на основании карантинного сертификата в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Перевозка лесопродукции допускается при условии указания в документах, сопровождающих ее, уникального идентификационного номера карантинного сертификата (п.6. ст. 21 Федерального закона от 21.07.2014 N 206-ФЗ "О карантине растений").

Общество
kuzbassnews.ru
22/07/2021
Общество

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Начальник ковидного госпиталя в Кемерове сообщил об отсутствии свободных мест в реанимации
Глава ковидного госпиталя в Кемерове, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Василий...
На футбольном поле нового Ледового дворца в Кемерове за 8 млрд образовалась яма
«Сегодня гуляли с семьёй у ЛДК, показал сыну футбольное поле о котором вы рассказали в своём отчёте...
Новая инфекционная больница в Новокузнецке готовится к открытию
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что новая инфекционная больница готовится к открытию. По...
Власти Кузбасса решили отменить запрет Тулеева на строительство высоток
Речь идет о строительстве зданий выше 16 этажей. По словам Орлова, власти приняли решение отменить...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus