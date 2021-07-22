«Об участии специалиста Управления Россельхознадзора в совещание Администрации Чебулинского района Кемеровской области-Кузбассу»
19 июля 2021 года состоялось совещание Администрации Чебулинского района Кемеровской области-Кузбассу по вопросам использования лесных участков, расположенных на территории Чебулинского лесничества, о соблюдении требований при заготовке и перевозки лесопродукции. В совещании приняли участие представители ГИБДД и МВД, арендаторы лесных участков, специалисты территориального отдела по Чебулинскому лесничеству Департамента Лесного комплекса Кузбасса и др. От территориального Управления Россельхознадзора принял участие старший государственный инспектор отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля- Калимулина Рамзия Минуловна.
Представитель Управления Россельхознадзора рассказал участникам совещания об установленных карантинных фитосанитарных зонах и введененных карантинных фитосанитарных режимах по карантинным объектам — большому черному еловому усачу, малому черному еловому усачу, уссурийскому полиграфу на лесных участках, расположенных на территории Чебулинского лесничества Чебулинского района Кемеровской области-Кузбасса, а также о необходимости соблюдения установленных карантинных фитосанитарных режимов в карантинных фитосанитарных зонах, о запретах и ограничений на территории карантинных фитосанитарных зон, о порядке вывозе лесопродукции из карантинных фитосанитарных зон.
Калимулина Р.М. разъяснила хозяйствующим субъектам по лесозаготовительной деятельности, что отсутствие обследований подкарантинных объектов на выявление вредных организмов, сокрытие фактов заражения и (или) засорения лесопродукции, нарушение правил складирования отходов древесины и нарушение фитосанитарного режима в карантинной фитосанитарной зоне предполагают административную ответственность согласно
Особое внимание было уделено вопросу о недопустимости вывоза лесопродукции без карантинного сертификата из карантинных фитосанитарных зон. Вывоз лесопродукции из карантинной фитосанитарной зоны должен осуществляться на основании карантинного сертификата в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Перевозка лесопродукции допускается при условии указания в документах, сопровождающих ее, уникального идентификационного номера карантинного сертификата (п.6. ст. 21 Федерального закона от 21.07.2014 N 206-ФЗ "О карантине растений").
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Глава ковидного госпиталя в Кемерове, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Василий...
|
«Сегодня гуляли с семьёй у ЛДК, показал сыну футбольное поле о котором вы рассказали в своём отчёте...
|
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что новая инфекционная больница готовится к открытию. По...
|
Речь идет о строительстве зданий выше 16 этажей. По словам Орлова, власти приняли решение отменить...