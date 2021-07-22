«Об участии специалиста Управления Россельхознадзора в совещание Администрации Чебулинского района Кемеровской области-Кузбассу»

19 июля 2021 года состоялось совещание Администрации Чебулинского района Кемеровской области-Кузбассу по вопросам использования лесных участков, расположенных на территории Чебулинского лесничества, о соблюдении требований при заготовке и перевозки лесопродукции. В совещании приняли участие представители ГИБДД и МВД, арендаторы лесных участков, специалисты территориального отдела по Чебулинскому лесничеству Департамента Лесного комплекса Кузбасса и др. От территориального Управления Россельхознадзора принял участие старший государственный инспектор отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля- Калимулина Рамзия Минуловна.

Представитель Управления Россельхознадзора рассказал участникам совещания об установленных карантинных фитосанитарных зонах и введененных карантинных фитосанитарных режимах по карантинным объектам — большому черному еловому усачу, малому черному еловому усачу, уссурийскому полиграфу на лесных участках, расположенных на территории Чебулинского лесничества Чебулинского района Кемеровской области-Кузбасса, а также о необходимости соблюдения установленных карантинных фитосанитарных режимов в карантинных фитосанитарных зонах, о запретах и ограничений на территории карантинных фитосанитарных зон, о порядке вывозе лесопродукции из карантинных фитосанитарных зон.

Калимулина Р.М. разъяснила хозяйствующим субъектам по лесозаготовительной деятельности, что отсутствие обследований подкарантинных объектов на выявление вредных организмов, сокрытие фактов заражения и (или) засорения лесопродукции, нарушение правил складирования отходов древесины и нарушение фитосанитарного режима в карантинной фитосанитарной зоне предполагают административную ответственность согласно ст. 10.1 КоАП РФ.

Особое внимание было уделено вопросу о недопустимости вывоза лесопродукции без карантинного сертификата из карантинных фитосанитарных зон. Вывоз лесопродукции из карантинной фитосанитарной зоны должен осуществляться на основании карантинного сертификата в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Перевозка лесопродукции допускается при условии указания в документах, сопровождающих ее, уникального идентификационного номера карантинного сертификата (п.6. ст. 21 Федерального закона от 21.07.2014 N 206-ФЗ "О карантине растений").