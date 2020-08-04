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«Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима» на территории Яйского лесничества

Управление Россельхознадзором по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу сообщает, что по результатам проведенного планового карантинного фитосанитарного обследования территории Лебедянского участкового лесничества яйского лесничества Яйскрого района Кемеровской области Кузбасса упраздненакарантинная фитосанитарная зона и отмен карантинный фитосанитарный режим по карантинному объекту - большой черный еловый усач (Monochamus urussovii (Fischer).

Большой черный еловый усач - один из наиболее распространенных и опасных технических вредителей древесины хвойных пород. Повреждает сосну, кедр, ель, пихту, лиственницу, березу. Заселяют чаще ослабленные, отмирающие и свежесрубленные деревья.

В очагах массового размножения могут развиваться без видимых признаков ослабления деревьев. Размножаются также на порубочных остатках, ветровале, буреломе. В случаях несвоевременной вывозки древесины с лесосек, при хранении неокоренных стволов на складах создаются наиболее благоприятные условия для их размножения.

Повреждение, наносимое личинками жука, имеет вид глубокой и крупной «червоточины», направленные к центру ствола. При высокой заселенности древесина становится непригодной для использования.

Большой черный еловый усач включен в Перечень карантинных объектов как вид, ограниченно распространенный на территории Российской Федерации.

Согласно СТО ВНИИКР 2.019-2016 Усачи рода MonoghamusDejeanосновной путь распространения вредителя с зараженной древесиной, естественное распространение перелетом жуков, отражденных из личинок, радиусом на 3-5 км.

В связи с этим просим граждан и юридических лиц быть бдительными и напоминаем о необходимости немедленного уведомления Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области Кузбасса при обнаружении объектов имеющих признаки сходные с карантинными объектами на электронный почтовый адрес: E-mail: karantin.kemerovo@rsn42.ru или по адресу: адресу: Кемеровская область - Кузбассу, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б, отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля, тел. 8(3842) 36-15-80.

Общество
kuzbassnews.ru
04/08/2020
Общество

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