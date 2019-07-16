Новости Кузбасса

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Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области, по результатам мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории Кемеровской области и проведенных ФГБУ «Кемеровская МВЛ» исследований, приказом от 15.07.2019 года № 87 в установленной ранее карантинной фитосанитарной зоне ООО «Зеленстрой», ул.Пролетарская, 3, г.Белово отменен карантинный фитосанитарный режим по карантинному вредному организму- западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella jccidentalis (Pergande))
16/07/2019
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