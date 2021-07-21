Об упразднении карантинных фитосанитарных зон на территории лесничеств Кузбасса

Управление Россельхознадзором по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу сообщает, что по результатам проводимых плановых карантинных фитосанитарных обследований лесов Приказами Управления от 9 июля №№ 56,57,58 и от 13 июля №59 упразднены карантинные фитосанитарные зоны и отмен карантинный фитосанитарный режим по карантинным вредителям леса в четырех участковых лесничествах Кемеровской области – Кузбасса. Карантинные фитосанитарные зоны по карантинным видам усачей рода Monoghamus на данной территории были установлены в 2018 и 2020 годах. Обследования проводились визуальным методом с отбором образцов и методом выявления с помощью феромонных ловушек. Живых особей усачей в карантинной фитосанитарной зоне не обнаружено.

Карантинные фитосанитарные зоны, установленные по карантинному объекту – большой черный еловый усач (Monochamus urussovii (Fischer), упразднены на территории Крапивинского участкового лесничества, Пашковского участкового лесничества, Краснинского участкового лесничества на общей площади 22487,88 га.

Карантинная фитосанитарная зона, установленная по карантинному объекту – малый черный еловый усач (Monochamus sutor L), упразднена на территории Тайгинского участкового лесничества, на общей площади 4625 га.

Карантинные фитосанитарные мероприятия, проводимые в очагах, такие как вырубка и переработка лесоматериалов привела к ликвидации популяции усачей и послужила основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны на лесных участках Кузбасса на общей 29112,88 га.

Усачи рода Monoghamus – одни из наиболее распространенных и опасных технических вредителей древесины хвойных пород. Повреждает сосну, кедр, ель, пихту, лиственницу, березу. Они относятся к вторичным вредителям леса, нападают на ослабленные, отмирающие и уже отмершие деревья. В очагах массового размножения могут развиваться без видимых признаков ослабления деревьев. Размножаются также на порубочных остатках, ветровале, буреломе. В случаях несвоевременной вывозки древесины с лесосек, при хранении неокоренных стволов на складах создаются наиболее благоприятные условия для их размножения. Повреждение, наносимое личинками жука, имеет вид глубокой и крупной «червоточины», направленные к центру ствола. При высокой заселенности древесина становится непригодной для использования.

Большой черный еловый и малый черный еловый усачи включены в Перечень карантинных объектов как вид, ограниченно распространенный на территории Российской Федерации. Согласно СТО ВНИИКР 2.019-2016 «Усачи рода Monoghamus Dejean» основной путь распространения вредителя с зараженной древесиной, но не исключено и естественное распространение. Взрослая особь усача от очага заражения может распространяться по лесному массиву на расстояния радиусом до 3-5 км.

В связи с этим просим граждан и юридических лиц быть бдительными и напоминаем о необходимости немедленного уведомления Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области Кузбасса при обнаружении объектов имеющих признаки сходные с карантинными объектами на электронный почтовый адрес: E-mail: karantin.kemerovo@rsn42.ru или по адресу: адресу: Кемеровская область - Кузбассу, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б, отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля, тел. 8(3842) 36-15-80.