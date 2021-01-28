Новости Кузбасса

Согласно ПриказаМинистерства сельского хозяйства РФот 26октября 2020г. N 626 «Об утверждении ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов», который вступил в силу с 01 января 2021 и будет действовать до 01 января 2027 г., утверждены новые «Ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов» (далее Правила).»

Данным документом, вводятся понятия «умеренно опасные биоотходы» и «особо опасные биоотходы», которыми должны быть промаркированы содержащие их емкости.

К «умеренно опасным биоотходам», в частности, относятся трупы животных, мертворожденные и абортированные плоды, органы и ткани животных, отходы убоя, фрагменты, образовавшиеся в ходе ветеринарных манипуляций, исследований и экспериментов, вскрытия трупов животных, проб продукции ветеринарно-санитарной экспертизы, кормов и кормовых добавок, не пригодных для кормления и т.д.

Если указанные биоотходы были контаминированы возбудителями африканской чумы свиней, бешенства, блютанга, высокопатогенного гриппа птиц, гриппа лошадей, губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота, оспы овец и коз, сапа, скрепи овец и коз, сибирской язвы, трихинеллеза, туляремии, чумы крупного рогатого скота, чумы мелких жвачных животных, ящура и других заразных болезней, или в отношении которых невозможно подтвердить их происхождение, либо их владелец не установлен, в таком случае они будут относиться к категории «особо опасных».

Перемещение биологических отходов к местам их хранения, переработки или утилизации должно осуществляться в закрытых емкостях, устойчивых к механическому воздействию, воздействию моющих и дезинфицирующих средств, оснащенных крышками или другими средствами защиты, конструкция которых не допускает их самопроизвольного открывания, или в одноразовых полиэтиленовых или пластиковых пакетах, устойчивых к прокалыванию (далее – емкости для биологических отходов), если иное не установлено Правилами.

Полиэтиленовые и пластиковые пакеты при перемещении биологических отходов должны быть заполнены не более чем на ¾ и закрыты с помощью бирок-стяжек или другим способом, исключающим высыпание, утечку биологических отходов.

При этом не допускается перемещение биологических отходов в одном транспортном средстве совместно с другими грузами.

Хранение биологических отходов должно осуществляться в емкостях для биологических отходов, расположенных в помещениях для их хранения,

оборудованных запирающими устройствами для предотвращения доступа к отходам посторонних лиц и животных, охладительным или морозильным оборудованием, укомплектованным термометрами. Не допускается хранение биологических отходов в одном помещении с продукцией животного происхождения, кормами и кормовыми добавками для животных.

Также определяются сроки хранения биологических отходов. В частности, хранение возможно осуществлять:

при температуре от 4 до 0˚С – до 2 суток;

от минус 1 до минус 7˚С – до 3 суток;

от минус 8 до минус 10˚С – до 7 суток;

от минус 11 до минус 17˚С – до 30 суток;

от минус 18 и ниже – до 12 месяцев.

Утилизация особо опасных биологических отходов должна осуществляться под наблюдением специалиста в области ветеринарии, являющегося уполномоченным лицом органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации (далее — государственный специалист в области ветеринарии), путем сжигания в печах (крематорах, инсинераторах) или под открытым небом в траншеях (ямах) до образования негорючего остатка.

Категорически запрещено – захоронение биологических отходов в землю, вывоз их на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты.Подобные действия могут привести к ухудшению эпидемиологической ситуации и стать причиной вспышки инфекционных заболеваний.

Управление Россельхознадзора настоятельно рекомендует участникам оборота животноводческой продукции ознакомиться с требованиями указанного приказа для организации своей деятельности в соответствии с его положениями. За нарушение порядка обращения биологических отходов на территории Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч.3 ст.10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.