Объем подкарантинной продукции перемещаемой в регионы Российской Федерации снизился на 50 процентов

При межрегиональных перевозках должностными лицами Управления Россельхознадзора в первом полугодии проконтролировано 240 тонн картофеля продовольственного, 71 саженец хвойных пород и 3105,885 м3 лесоматериалов. Объем подкарантинной продукции перемещаемой по Российской Федерации с оформлением карантинного сертификата снизился на 50% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Это произошло из-за снижения объемов перевозок картофеля продовольственного. Объем лесоматериалов снизился не значительно.

По итогам первого полугодия этого года большая часть лесоматериалов была вывезена в соседнюю Новосибирскую и Томскую область в объеме 1652,99 м3, а также в Республику Северная Осетия, Приморский край, Мурманскую и Астраханскую область в объеме 342,647 м3.

В апреле в Ленинградскую область вывезено 45 штук саженцев декоративных деревьев хвойных пород.

При перемещении продовольственных грузов из Кузбасса в Новосибирскую область карантинные сертификаты оформлялись на картофель продовольственный свежий в количестве 240 тонн.

На подкарантинную продукцию оформлено 1031 карантинных сертификатов, карантинных объектов не выявлено.