Обход Юрги включен в программу ремонта 2021 года

Этот 15,5-километровый участок трассы Р-255 «Сибирь» капитально отремонтируют на всём протяжении. В общей сложности в границах Кузбасса ФКУ «Сибуправтодор» планирует привести в нормативное состояние 60 км федеральных автодорог.



Обход города Юрги был полностью передан в федеральную собственность в 2019 году. Чтобы довести его эксплуатационные характеристики до нормативов федеральной дорожной сети, предполагается отремонтировать основание проезжей части с применением технологии холодного ресайклинга, заменить дорожную одежду, модернизировать систему водоотвода, построить автобусные остановки и пешеходные дорожки, а также выполнить полный комплекс работ по обустройству объекта. Отрезок с нулевого по 6-й км дорожники отремонтируют в период с мая по октябрь нынешнего года. На остальном протяжении – с км 6 по км 15+474 – капитальный ремонт продлится с июля 2021 года до осени 2022-го.



Также в перечне объектов капитального ремонта общей протяжённостью 37,4 км участок км 362 – 374+500 и переходящие с прошлого года объекты км 218-227 и 393-404 в Чебулинском районе. Все они будут введены в эксплуатацию в нынешнем сезоне. Текущий ремонт запланирован на двух участках общей протяжённостью 19,1 км: с 343 по 362 км с вводом в текущем году и с 309 по 312 км – в следующем. Ещё 3,2 км– с 295-го по 298-й, на въезде в город Кемерово – защитят слоями износа. Устройство защитного покрытия позволяет устранить образовавшиеся небольшие дефекты на проезжей части, обеспечить необходимый уровень ровности и коэффициент сцепления, продлить межремонтный срок, сообщает пресс-служба Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства (ФКУ «Сибуправтодор»).



Главным результатом дорожного сезона-2021 на федеральной дорожной сети в Кузбассе станет ввод в эксплуатацию 24 км новых дорог – обхода Мариинска и участка строительства и реконструкции км 481 – 486 в районе посёлка Суслово.