Область готовится к переходу на цифровое телевизионное вещание: Кемеровское УФАС следит за ценами на пользовательское оборудование

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации утвердило график перехода на цифровое вещание. В Кемеровской области аналоговое вещание обязательных общедоступных телеканалов прекратится с 15 апреля 2019 года.

После этой даты жители Кузбасса получат пакет из 20 бесплатных федеральных телевизионных каналов: Первый канал; «Россия 1»; «Россия 24»; «Россия-Культура»; НТВ; Пятый канал; «Матч ТВ»; «Карусель»; «ТВ Центр»; ОТР; РЕН ТВ; ТНТ; «Домашний»; ТВ-3; СТС; «Пятница»; «Муз-ТВ»; «Звезда»; «Мир»; «Спас».

Напоминаем, что гражданам, использующим аналоговые модели телевизоров, необходимо приобрести специальное оборудование для приёма цифрового сигнала (цифровые приставки, поддерживающие стандарт DVB-T2).

ФАС России совместно с территориальными органами проводит мониторинг для предотвращения необоснованного роста цен на оборудование для приема цифрового телевидения.

О случаях резкого необоснованного повышения цен на цифровые ресиверы в магазинах федеральных сетей (DNS, «М-Видео», «Эльдорадо» и т.д.) потребители могут сообщить в ФАС России. Адрес: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, Д-242, СП-3. E-mail: delo@fas.gov.ru.

С информацией о завышении цен розничными магазинами региона граждане вправе обратиться в Кемеровское УФАС России. Адрес: ул. Ноградская, 5, г. Кемерово, 650000. E-mail: to42@fas.gov.ru.

Для справки: Правительственная комиссия по развитию телерадиовещания утвердила план поэтапного отключения аналогового вещания обязательных телеканалов в субъектах Российской Федерации 29.11.2018 г.