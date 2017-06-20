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Областная социально-аграрная акция в Тяжинском районе

В рамках благотворительной акции в Тяжинском районе 45 семей получили бесплатно по 5 кур-несушек и 10 кг кормов.
Социально-аграрная акция по выдаче кур-несушек и кормов проходит по инициативе губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева. В акции участвовали семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья и многодетные семьи, которые проживают в частном секторе и имеют место для содержания птицы.
Куры привезены из ООО «Яшкинская птицефабрика». Благодаря благотворительной акции семьи будут обеспечены качественными, свежими продуктами домашнего производства. Также каждой семье вручена открытка от губернатора со словами благодарности за воспитание детей и пожеланиями здоровья и семейного благополучия. В свою очередь все семьи выразили губернатору Кемеровской области слова благодарности за заботу.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/06/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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