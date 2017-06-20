Областная социально-аграрная акция в Тяжинском районе

В Рудничном районе Кемерова произошло ДТП 20 июня 2017 года ориентировочно в 19:30 в Рудничном районе областной столицы случилось ДТП. В Сети...

В междугороднем автобусе на кузбасской трассе умер водитель Водитель автобуса, следовавшего по маршруту Кемерово — Белово, умер прямо в пути. Инцидент случился...

Кузбассовец натравил ротвейлера на посетителей бара и бойца Росгвардии Кузбассовец пришел в местный бар с ротвейлером и в процессе конфликтной ситуации натравил животное...