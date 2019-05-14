Областная субсидия на ремонт дорог Кузбасса в 2019 году увеличена на 530 млн рублей

На аппаратном совещании обсуждался вопрос ремонта дорог Кузбасса и выполнения нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Докладчиками выступили начальник областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кирилл Десяткин, начальник главного финансового управления Игорь Малахов, а также главы муниципалитетов.

Как доложил Игорь Малахов, согласно готовой дорожной карте областная субсидия в этом году была увеличена на 530 млн рублей и распределена между 28 муниципальными образованиями Кузбасса: 12 городскими округами и 16 районами. В рамках выделенных средств уже определили контрольные точки заключения контрактов в конкретных территориях. Так, до 15 мая отконтрактуются Белово, Березовский, Калтан, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Осинники, Полысаево, Юрга, а также Кемеровский и Яшкинский районы.

Кроме того, до конца мая заключат контракты Прокопьевск, Беловский, Ижморский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Промышленновский, Тисульский и Юргинский районы. Еще 10 муниципальных образований (Анжеро-Судженск, Мыски, Тайга, Гурьевский, Мариинский, Таштагольский, Топкинский, Тяжинский и Чебулинский районы) заключат контракты после 1 июня.

Сумма экономии после проведения конкурсных процедур будет перераспределена между муниципальными образованиями, которые соблюдают все контрольные точки в срок.

Фото: пресс-служба АКО