Областное совещание в Тяжине

На базе Тяжинской детско-юношеской спортивной школы прошло областное совещание руководителей учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, руководителей регионального профессионального методического объединения учителей физической культуры Кемеровской области.

На совещании присутствовало более 40 человек из 15 территорий. С приветственным словом к участникам семинара обратились заместитель главы Тяжинского муниципального района по социальным вопросам Оксана Васильевна Коновалова и директор областной детско-юношеской спортивной школы Дмитрий Валентинович Смышляев.

Участники совещания обсуждали вопросы выявления проблем интеграции общего и дополнительного образования и перспективного развития физической культуры и спорта в системе образования и науки Кемеровской области. Также был согласован план областных спортивных мероприятий на 2018 календарный год.

В ходе обсуждения поступили предложения продолжить включение сборных команд школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций в соревновательную деятельность среди учреждений дополнительного образования спортивной направленности при условии строгого контроля за медицинским допуском участников к соревнованиям.

Особый интерес аудитории вызвало обсуждение вопроса организации работы с учащимися в текущем году по формированию мотивации их участия в сдаче нормативов комплекса «ГТО». Члены регионального профессионального методического объединения выступили с предложением приглашать на следующие совещания представителей регионального центра ГТО для обсуждения актуальных вопросов развития физической культуры и спорта в системе образования Кемеровской области.

Педагоги ознакомились с инновационным опытом по организации проектной деятельности обучающихся по физическому воспитанию. Участники семинара и члены РПМО отметили необходимость совместных усилий педагогических работников учреждений дополнительного образования и общеобразовательных организаций по развитию физкультурно-спортивной работы с обучающимися. По их мнению, приоритетными направлениями развития физической культуры и спорта в системе образования Кемеровской области в 2017-2018 учебном году являются: активное развитие школьных спортивных клубов; совершенствование физкультурно-спортивной работы с обучающимися; популяризация мероприятий школьной лиги «КЭС-баскет»; активизация работы с обучающимися для их участия во всероссийских соревнованиях, конкурсах, акциях «Школьные спортивные клубы», «Лучший педагог школьного спортивного клуба», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания», «Лучший спортсмен», «Эмоции спорта», «Виртуальная экскурсия по школьному музею спорта».

После завершения работы дискуссионных площадок для участников совещания была проведена экскурсия в спортивный комплекс «Юность» поселка Тяжинский, где тренеры-преподаватели дали мастер-классы по мини-футболу, дзюдо, пауэрлифтингу. В вечернее время была проведена игра «Лазертаг» и состоялся товарищеский матч по волейболу. Работники управления культуры подготовили для гостей культурно-досуговую программу.

За круглым столом участники совещания обсудили работу дискуссионных площадок, обменялись опытом работы. Следующий день для всех начался с музыкальной зарядки, которую провела тренер-преподаватель Тяжинской ДЮСШ Анастасия Александровна Никонова. Закончился семинар обсуждением резолюции и награждением. Руководители учреждений дополнительного образования и члены регионального профессионального методического объединения отметили высокий уровень организации семинара-совещания и предложили ввести в практику проведение совместных мероприятий педагогов общего и дополнительного образования.