Областной конкурс-фестиваль в Тяжине

В Тяжинском РДК «Юбилейный» состоялся отборочный тур регионального конкурса-фестиваля народных хоров «Поющий край».
В программе приняли участие хоровые коллективы из Яйского, Мариинского, Чебулинского, Тисульского, Ижморского и Тяжинского районов.
Тяжинский район представляли 10 хоровых коллективов: народный самодеятельный коллектив, хор русской песни «Раздолье» МБУК РДК «Юбилейный» и народный самодеятельный коллектив, хор ветеранов имени Юрия Черняева (руководитель Наталья Анатольевна Чухрова), хор «Рябинушка» Акимо-Анненского СДК – филиала №9 МБУК «ЦНТиКДД» (руководитель Нина Георгиевна Скворцова), хор «Златогорье» Итатский ГДК – филиал №7 МБУК «ЦНТиКДД» (руководитель Татьяна Сергеевна Лебедева), хоровой коллектив «Калина Красная» Новопокровский СДК – филиал №20 МБУК «ЦНТиКДД» (руководитель Татьяна Александровна Суслова), хор «Сельские зори» Октябрьский СДК – филиал №18 МБУК «ЦНТиКДД» (руководитель Ирина Ивановна Ащук), хоровой коллектив «Раздолье» Староурюпского СДК – филиала №29 МБУК «ЦНТиКДД» (руководитель Елена Михайловна Дружинина), хор учителей Итатской средней школы (руководитель Антонида Дмитриевна Харабрина), детский хоровой коллектив народной песни «Свирелька» ДШИ № 31 (руководитель Ольга Владимировна Стифорова) и детский хоровой коллектив народной песни «Родничок» ДШИ № 31 (руководитель Галина Сергеевна Фролова).
Участникам конкурса были вручены благодарности управления культуры и памятные вымпелы, а также дипломы за участие Кемеровского областного центра народного творчества и досуга.
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