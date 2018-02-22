Областной конкурс-фестиваль в Тяжине

Жительница Киселевска нашла детонаторы в доме покойного сожителя 63-летняя женщина жительница кузбасского города Киселевска нашла детонаторы в доме своего покойного...

Эксперты создают прогнозную транспортную модель Кемерова В городе Кемерово практически завершили видеомониторинг автомобильных дорог. Об этом сообщили...

Жительница Кузбасса вместо смартфона купила свёрток с песком за 36 000 В Анжеро-Судженске в полицию за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила, что через...