Областной Музей кино примет участие во Всероссийской акции «Ночь музеев - 2021»

15 мая единственный в Кузбассе Музей кино приглашает кемеровчан и гостей столицы на увлекательные экскурсии (пр. Советский, 4) по специальным предложениям.

Ежегодная Всероссийская акция «Ночь музеев-2021» проводится в рамках празднования Международного дня музеев при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Основная тема акции: «Больше чем музей». Данная тема позволит обратить внимание посетителей на музеи не только как на учреждения, в которых хранятся культурные ценности, но и место, где создаются технические и научные достижения человечества в различных сферах жизни.

Музей кино – это единственный музей в Кузбассе, с фондовыми коллекциями, отражающими историю отечественного и морового кинематографа.

Музей кино – это точка притяжения туристов и местных жителей, где опытные экскурсоводы подберут экскурсию для любой возрастной категории посетителей и расскажут все тонкости киносъемочного процесса и не только.

В музее представлена кинотехника разного периода времени и уникальность данных экспонатов состоит в том, что некоторые из них находятся в рабочем состоянии.

Сегодня музей стремиться к модернизации, более современным технологиям, но история и экспонаты остаются неизменными, т.к. являются главными источниками информации.

Только 15 мая действуют специальные предложения: «Два билета по цене одного» и «Пенсионерам и детям (до 6 лет включительно) вход свободный».

Начало экскурсий в 15-00,16-00,17-00.

Информация по телефону 36-43-69.