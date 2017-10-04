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Областной слет дружин юных пожарных прошел в Новокузнецком районе

В Новокузнецком районе на базе детского образовательно-оздоровительного (профильного) центра «Сибирская сказка» прошел слет дружин юных пожарных Кузбасса, на котором были выявлены лучшие в пожарно-прикладных дисциплинах.

В ежегодном слете принимали участие 31 команда школьников со всей области, которые стали победителями на городских и районных соревнованиях дружин юных пожарных. В течение нескольких дней участники демонстрировали навыки оказания первой помощи пострадавшим, состязались в пожарно-спасательной подготовке, умении вязать специальные узлы и представляли на суд жюри творческие номера на противопожарную тематику.

На этапе «Боевое развертывание», ребята на практике повторяли действия настоящих огнеборцев: прокладывали рукавную линию и поражали струей воды мишень. В младшей возрастной группе лучшее время на этом этапе показала команда Дома детского творчества города Белово, среди ребят старшей возрастной группы лучшей оказалась команда Дома детского творчества №5 из Новокузнецка.

Полосу препятствий, на которой юным пожарным нужно было преодолеть забор, и проложить рукавную линию пожаротушения до финиша, в старшей быстрее всех группе преодолели новокузнечане, а в младшей - ученики Загорской средней школы Новокузнецкого района.

По итогам всех этапов слета лучшими среди младших школьников были признаны ребята из Белова (команда городского Дома детского творчества), в старшей возрастной группе безоговорочными лидерами стали ребята из команды Дома детского творчества №5 Новокузнецка, победившие в пяти дисциплинах из семи.

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kuzbassnews.ru
04/10/2017
Образование
Топ
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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