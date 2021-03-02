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Обналичивание материнского капитала преследуется по закону

Отделение Пенсионного Фонда РФ по Кемеровской области - Кузбассу напоминает, что владельцы материнского (семейного) капитала (МСК), прибегая к услугам фирм, предлагающих схемы его обналичивания, совершают уголовное преступление, за которое наказывают, в том числе и лишением свободы.

Необходимо помнить: материнский капитал – это мера государственной поддержки семей и его можно использовать только на строго определённые законом цели: улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию мамы, социальную адаптацию детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты для семей с небольшим доходом. Во всех случаях операции со средствами МСК осуществляются безналичным способом.

В тех случаях, когда владельцы сертификатов на материнский капитал все же обращаются к услугам сомнительных фирм, то их действия оцениваются как противоправные и приводят к потере средств МСК. Для такого рода правонарушений предусмотрено наказание по статье 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Кроме того, Пенсионный фонд России вправе потребовать от нарушителей соответствующее возмещение похищенных государственных средств.

Общество
kuzbassnews.ru
02/03/2021
Общество
Новости Кузбасса

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