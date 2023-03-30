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Обновились сведения о стаже за 1,1 миллиона кузбассовцев

Жители Кузбасса могут видеть на своих лицевых счетах обновленную  информацию о стаже с учетом данных за 2022 год. Специалисты ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу завершают обработку отчетности от 39 тысяч страхователей за 2022 год. В ней представлены сведения на 1,1 млн. работников. Сейчас Социальный фонд России по результатам проверки отчетности СЗВ-СТАЖ обновляет данные лицевых счетов граждан.

Сведения о своем стаже за предыдущий год жители Кузбасса могут увидеть в личном кабинете гражданина на сайте СФР или портале «Госуслуг».

СЗВ-СТАЖ — это годовой отчет по данным кадрового учета, который содержит информацию по всем сотрудникам, выполняющим работу по трудовому договору или договору гражданско-правового характера, и позволяет пополнять сведения персонифицированного учета на каждого гражданина, соблюдая его пенсионные права. В 2023 году сведения принимались по 1 марта включительно.

 

Фото из открытых исчтоников

Общество
kuzbassnews.ru
30/03/2023
Общество

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