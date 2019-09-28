Обновленный центр здоровья открыт в поликлинике Междуреченской горбольницы

Кузбассовцам больше не предлагают увеличить пенсию В Кузбассе смогли покончить с фирмами, которые обманывали пенсионеров, обещая им в несколько раз...

На канатной дороге в Кузбассе нашли множество нарушений Специалисты насчитали на опасном объекте 79 нарушений. Сотрудники Ростехнадзора обследовали...

Две новокузнечанки пытались ввезти из Вьетнама опасные цветы В аэропорту южной столицы Кузбасса сотрудники таможни задержали двух женщин. Новокузнечанки,...