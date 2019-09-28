Обновленный центр здоровья открыт в поликлинике Междуреченской горбольницы

Ранее центр здоровья располагался в нескольких кабинетах пятого этажа поликлиники.
Руководством больницы принято решение улучшить условия этого подразделения, значительно расширив его функции. После строительной реконструкции все левое крыло первого этажа поликлиники отдано под центр здоровья. Сюда могут прийти люди, которые чувствуют себя хорошо, но желают знать, какие риски здоровья у них могут вскоре проявить себя и как можно предотвратить возможные болезни.
Фото: пресс-служба АКО
28/09/2019
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