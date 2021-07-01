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Обновленный клуб открылся в селе Куликовка Тисульского округа

Здание 2004 года постройки впервые капитально отремонтировали и полностью переоснастили. Всего на модернизацию учреждения культуры было выделено 1,4 млн рублей из консолидированного бюджета.

«Это четвертый сельский клуб, который обновлен в Тисульском округе в рамках федерального проекта «Культура малой родины». В 2017 году материально-техническую базу обновили клубы в селе Большой Берчикуль и поселке Полуторник, а в 2018 году — в поселке Белогорск. Всего с 2017 года 55 сельских учреждений региона получили «второе рождение», до конца этого года обновятся 10 сельских ДК», — отметила министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса.

За счет средств местного бюджета в здании отремонтировали входную группу и сцену, выполнили облицовку стен негорючими антивандальными панелями в фойе, частично заменили потолок на первом этаже здания, сделали косметический ремонт. За счет федерального финансирования закупили музыкальное и световое оборудование, стационарные кресла в зал, генеральный занавес, рабочую одежду сцены и сценические костюмы.

В Дом культуры села Куликовка на протяжении многих лет стабильно работают 12 клубных формирований, четыре из которых — народные самодеятельные. Вокальные ансамбли «Лопаточки» и «Ромашки», вокальный дуэт «Рябинушка», кукольная студия «Колобок» известны далеко за пределами не только своего округа, но и области.

Напомним, федеральный проект «Культура малой Родины» направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры и призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, содействовать повышению доступности учреждений культуры, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования.

Культура
Общество
Тисуль
kuzbassnews.ru
01/07/2021
Культура
Общество
Тисуль

Новости Кузбасса

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