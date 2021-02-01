Обогатительная фабрика «Распадская» отгрузила 100 млн тонн угольного концентрата

Обогатительная фабрика «Распадская» отгрузила потребителям 100 миллионов тонн концентрата с момента запуска предприятия в эксплуатацию. Юбилейный состав отправили торжественно. Руководители Распадской угольной компании и предприятия поздравили коллектив с производственным достижением, отметили почетными грамотами лучших работников.
«Фабрика «Распадская» – молодое современное предприятие, где добытый горняками компании уголь перерабатывается в качественный концентрат, востребованный металлургическими и коксохимическими предприятиями. За цифрой 100 млн тонн стоит труд всего коллектива, грамотное планирование работы всех служб фабрики», – отметил Сергей Горбатов, директор по производству Распадской угольной компании.
По итогам 2020 года рекордных показателей также добились работники технологического комплекса погрузки фабрики «Распадская». Потребителям отгрузили максимальный объем угля за15-летнюю историю предприятия – 9,6 млн тонн. Это на 1 млн тонн больше, чем в 2019 году.
Сегодня на фабрике продолжают модернизировать оборудование, улучшать условия труда. Так, на технологическом комплексе погрузки совместно с железнодорожниками Томусинского погрузочно-транспортного управления (входит в Распадскую угольную компанию) обновили рабочие помещения для операторов, улучшили процесс взвешивания вагонов и в итоге стали грузить уголь точнее и быстрее.
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