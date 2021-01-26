Обогатительная фабрика «Распадская» установила всероссийский рекорд по переработке угля

Обогатительная фабрика «Распадская» переработала более 12,2 млн тонн рядового угля и выпустила 8,6 млн тонн концентрата за 2020 год.
Лидером среди углеобогатительных предприятий России и ближнего зарубежья предприятие стало уже во второй раз, улучшив свой рекорд 2019 года.
26/01/2021
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