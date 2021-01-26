Обогатительная фабрика «Распадская» установила всероссийский рекорд по переработке угля

В Кемерове введён режим неблагоприятных метеоусловий Власти сообщили о введении режима НМУ в столице Кузбасса. Информация об этом опубликована на сайте...

Кузбасская прокуратура заставила угольщиков построить очистные на Ольжерасе В 2017 году Новокузнецкая природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила серьёзные нарушения...

«Томскавтотранс» отменил 6 автобусных рейсов внутри региона из-за морозов Из-за сильных морозов «Томскавтотранс» на вторник, 26 января, отменил 6 автобусных рейсов внутри...