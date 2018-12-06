Обогатительная фабрика "Тайбинская" в Киселевске переработала 1,164 млн тонн угля за 10 месяцев

Обогатительная фабрика «Тайбинская» за 10 месяцев 2018 года переработала 1, 164 миллиона тонн угля, что на 25,4% больше чем за аналогичный период прошлого года.

«Причины положительной динамики - инвестиции в техническое перевооружение фабрики. Было закуплено новое оборудование, например, перегружатель. Были начаты и иные проекты, которые позволят не только сохранить переработку угля на достигнутом уровне, но и увеличить ее», - сообщил директор обогатительной фабрики «Тайбинская» Дмитрий Куртуков.

Ранее на фабрике также были начаты работы по замыканию водно-шламовой схемы. Сумма инвестиций в этот проект составила почти 120 миллионов рублей.