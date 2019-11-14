Обогатительная фабрика «Южного Кузбасса» прошла экологическую проверку

ГОФ «Томусинская» угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») прошла проверку независимой аккредитованной лаборатории на предмет чистоты выбросов в атмосферу.

На фабрике термическая сушка угольного концентрата происходит в трубах-сушилках, после чего отработанный газ поступает на очистку в мокрые пылеулавливатели. Там частицы пыли орошаются водой, улавливаются и направляются на повторную переработку, а очищенный воздух выходит в атмосферу.

Специалисты барнаульской химической лаборатории «Промхимлаб» взяли пробы пара у сушильных агрегатов фабрики перед мокрым пылеулавливателем и после. Замеры произвели по нескольким параметрам: давление, скорость, температура, влажность, объем входящего и выходящего воздуха, выбросы (граммов в секунду), КПД газоочистного оборудования и т.д. Также замерили концентрацию веществ в отходящем паре: оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, – и отобрали пробы для определения содержания взвешенных веществ. Результаты замеров показали, что технологический режим на ГОФ «Томусинская» соблюдается в соответствии с проектной документацией.

«Наша компания несет экологическую ответственность перед населением городов Междуреченск и Мыски. Подобные проверки на наших предприятиях проводятся регулярно как представителями надзорных органов, экологами компании, так и приглашенными специалистами аккредитованных лабораторий из других городов», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.