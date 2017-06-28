Обошлись без конкурса: Новокузнецкое УТиС утвердило незаконное муниципальное задание на пассажирские перевозки для своего бюджетного учреждения

27 июня комиссия Кемеровского УФАС России признала незаконными действия Управления по транспорту и связи администрации Новокузнецка. Антимонопольное ведомство установило, что орган местного самоуправления нарушил статью 15 Закона о защите конкуренции. Таким образом, уже второй раз незаконный Приказ Управления по транспорту и связи администрации Новокузнецка попадает в поле зрения УФАС (подобное дело было 2015 году).

Новое дело возбудили в апреле 2017 года по инициативе самого антимонопольного органа. Как установили специалисты Кемеровского УФАС, 9 января 2017 года Управление по транспорту и связи издало Приказ «Об утверждении муниципального задания Единому центру организации пассажирских перевозок». Кроме того, в январе между УТиС и МБУ ЕЦОПП было заключено соглашение, в порядке которого бюджетному учреждению предоставляются муниципальные субсидии. На 2017 год их сумма составила 37 124 000 руб.

Антимонопольный орган пришел к выводу, что УТиС Новокузнецка, издав приказ, создал преимущественные условия Единому центру организации пассажирских перевозок, обеспечил ему гарантированный рынок сбыта услуг. При этом иные компании автоматически лишаются доступа к рынку. Такая ситуация препятствует деятельности хозяйствующих субъектов, способных конкурировать за получение бюджетных денег при проведении публичных процедур. Создав благоприятные условия для МБУ ЕЦОПП без проведения торгов, Новокузнецкое УТиС нарушило пункт 2 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции.

Кемеровское УФАС по итогам рассмотрения дела выдало предписание прекратить нарушение антимонопольного законодательства, отменить неправомерный приказ.

Для справки: согласно пункту 2 части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» органам местного самоуправления запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности, необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами, в том числе путем установления не предусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или к хозяйствующим субъектам.