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Обработка персональных данных по новым правилам

Прокуратура Центрального района города Новокузнецка разъясняет, что в связи с изменением в марте 2021 Федерального закона «О персональных данных» принятого 27.07.2006 № 152-ФЗ  (далее – Закон) обрабатывать персональные данные следует по новым правилам.

Физическим и юридическим лицам, имеющим на это право необходимо соблюдать новый порядок обработки персональных данных и разрешения на их распространение, например, при оформлении кредита, а гражданам знать свои права при их передаче.

Новые поправки, внесенные в Закон позволят регулировать бесконтрольное использование третьими лицами общедоступных персональных данных вопреки целям их первоначального распространения.

Документ вступит в силу 1 сентября 2021 года и будет действовать до 1 сентября 2027 года.

С вышеуказанного периода гражданам, например, при оформлении кредита необходимо будет обратить внимание на согласие при обработке персональных данных – на документ, который должен быть оформлен при оказании услуги и содержать в обязательном порядке:

- Ф.И.О. субъекта персональных данных, его контактную информацию;

- данные оператора, его информационные ресурсы;

- цель обработки, категории и перечень персональных данных;

- срок действия согласия.

Также стоит обратить внимание на то, что молчание или бездействие гражданина при оказании услуги не должны считать согласием. Вместе с тем, если обладатель персональных данных сам раскрыл третьим лицам информацию о себе и не дал оператору персональных данных согласие, то доказывать законность дальнейшей обработки таких сведений обяжут тех, кто ей занимался. Это касается и случаев, когда раскрытие произошло из-за правонарушения, преступления или форс-мажора.

Кроме того, передачу разрешенных для распространения персональных данных, кто их обрабатывает нужно будет прекратить в любое время по требованию их субъекта, которое должно включать:

- Ф.И.О. субъекта (отчество - при наличии);

- его номер телефона, электронную почту или почтовый адрес;

- персональные данные, обработку которых следует прекратить.

В случае несоблюдения новых правил субъект персональных данных сможет потребовать прекратить их передачу от любого лица, которое их обрабатывает, или обратиться в суд с целью защиты своих прав и законных интересов.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
13/05/2021
Общество
Новокузнецк

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