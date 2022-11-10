Обращаем Ваше внимание, что профилактический визит – это не проверка!

В конце октября 2022 года Управлением Россельхознадзора Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу на территории Кузбасса в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений проведено 2 профилактических визита в отношении ООО «Селяна», которое занимается выращиванием подкарантинной продукции – зерновых, зернобобовых культур.

Сельхозтоваропроизводитель проинформирован об обязательных требованиях законодательства, предъявляемых к его деятельности и к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, также проведена консультация в области карантина растений и семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных культур.

При проведении профилактического визита не принимаются какие-либо меры, не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований, контролируемое лицо не привлекается к административной ответственности. Разъяснения, полученные в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер. Важно помнить, что одной из основных целей проведения профилактических мероприятий является предупреждение совершения правонарушений лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность.

Заявку на проведение профилактического визита в области карантина растений и семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных и лесных растений можно подать в Управление Россельхознадзора на территории Кемеровской области – Кузбасса по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б или по e-mail: karantin.kemerovo@rsn42.ru.