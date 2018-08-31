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Обращение в ПФР бесплатно!

В последнее время на территории крупных городов Кузбасса появились организации, оказывающие пенсионерам юридические услуги. Их приглашают на бесплатные консультации, но по факту каждый попавшийся в сети таких «доброжелателей» выкладывает суммы от 5 тысяч и выше.

Пожилых людей, как правило, заманивают обещаниями увеличить пенсию и «помогают» составить обращения в несколько государственных учреждений, конечно, не бескорыстно. Текст письма всегда шаблонный: о неверно начисленном размере пенсии с указанием ссылок на законодательные акты, зачастую не относящиеся к существу вопроса. Рассылают такое обращение в десятки организаций для получения максимальной прибыли, каждый экземпляр в зависимости от количества страниц стоит не менее 5000 рублей.

Пожилые люди верят в силу печатного слова и не понимают, что вне зависимости от количества «охваченных» инстанций ответ будет один, из Пенсионного фонда. А получить его можно абсолютно бесплатно, без посторонней помощи, обратившись в территориальный орган ПФР по месту жительства письменно или лично, а также через онлайн–приемную на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru/knopki/online_kons/.

Каждое заявление обязательно будет рассмотрено, даже если оно составлено без ссылок на нормы действующего законодательства.

При несогласии с решением управления  ПФР  или с полученной консультацией, граждане имеют право беспрепятственно обращаться в вышестоящий орган лично или письменно. Адрес Отделения ПФР по Кемеровской области: 650040, г. Кемерово, проспект Советский, 74. Телефон «горячей линии» Отделения (83842) 58-73-20. 

Уважаемые земляки, будьте бдительны, не оплачивайте работу третьих лиц, услуги ПФР – бесплатны!

 

Общество
kuzbassnews.ru
31/08/2018
Общество
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