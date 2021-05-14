Обратная связь в режиме конструктивной беседы

«Прямая линия» будет работать в течение часа, с 10 до 11-00. По телефону 8-800-100-61-69 кузбассовцы смогут задать все интересующие вопросы, связанные с деятельностью электросетевой компании, и озвучить свои предложения.

Руководство компании считает, что открытые коммуникационные площадки в форме прямых линий и встреч со всеми категориями потребителей - это эффективный способ поддержания обратной связи.

Для удобства потребителей функционирует всероссийский интернет-портал «Светлая страна» – https://светлаястрана.рф. На портале можно направить в компанию сообщение по поводу отключений электроэнергии, низкого её качества и дефектов энергооборудования.

Также напоминаяем, что в компании «Россети Сибирь» в круглосуточном режиме работает контакт – центр. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения.