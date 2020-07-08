Общественные пространства обновляют по программе «Твой Кузбасс – твоя инициатива»

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Более 140 проектов благоустройства общественных пространств реализуются в 2020 году по программе инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива». Объем финансирования программы из бюджета области - 125 млн рублей. В 2019 году участниками проекта стали 33 территории, были реализованы 107 проектов на 89 млн рублей.
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