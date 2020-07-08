Общественные пространства обновляют по программе «Твой Кузбасс – твоя инициатива»

В Новокузнецке на два дня отключат холодную воду Полностью будет отключена холодная вода в Заводском и Новоильинском районах. А вот в Центральном...

Глава и трое сотрудников минздрава Кузбасса заразились коронавирусом Как сообщили "РГ" в пресс-службе министерства, сотрудники последнего находятся в зоне...

Власти рассказали о ситуации с коронавирусом в Новокузнецке В Новокузнецке под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 817 человек. Такие данные на...