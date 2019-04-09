Обучающиеся школы искусств № 43 стали лауреатами «Кемеровской гармоники»

С 5 по 7 апреля в Центральной детской школе искусств г. Кемерово состоялись конкурсные прослушивания участников V Регионального фестиваля-конкурса юных исполнителей на народных инструментах "Кемеровская гармоника". В этом году его участниками стали 186 конкурсантов: 158 солистов, 23 ансамбля, 5 оркестров из разных городов Кузбасса в возрасте от 7 лет.
Калтанский городской округ на конкурсе представили аккордеонисты школы искусств № 43 - воспитанники преподавателя О.Ф. Седых. По результатам конкурсных прослушиваний звание Лауреата первой степени присуждено Туровскому Захару (вторая возрастная группа) и Струцу Ивану (четвертая возрастная группа). Педагог, подготовившая ребят к выступлению, получила специальный приз от ГУДПО «Кемеровский областной учебно-методический центр работников культуры и искусства».
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