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Обвиняемый в кражах подросток из Ижморского района предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Ижморского района, обвиняемого в нескольких кражах.

В феврале 2017 года молодчик, сломав входную дверь, проник в дом знакомых и похитил ноутбук.  Хозяева, обнаружив пропажу техники, обратились в полицию. При этом они поделились с полицейскими предположением о том, кто мог совершить кражу.

Юноша отрицать свою причастность не стал, добровольно выдал похищенное имущество. Также в рамках расследования установлено, что ранее юноша совершил кражу диктофона у знакомых, у которых брал посмотреть диски с фильмами. 

Происшествия
Ижморский
kuzbassnews.ru
19/06/2017
Происшествия
Ижморский
Новости Кузбасса

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