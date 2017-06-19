Обвиняемый в кражах подросток из Ижморского района предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Ижморского района, обвиняемого в нескольких кражах.

В феврале 2017 года молодчик, сломав входную дверь, проник в дом знакомых и похитил ноутбук. Хозяева, обнаружив пропажу техники, обратились в полицию. При этом они поделились с полицейскими предположением о том, кто мог совершить кражу.

Юноша отрицать свою причастность не стал, добровольно выдал похищенное имущество. Также в рамках расследования установлено, что ранее юноша совершил кражу диктофона у знакомых, у которых брал посмотреть диски с фильмами.